Нацоператор в области здравоохранения будет создан в Казахстане

Для реализации 20 крупных инвестиционных проектов и строительства многофункциональных медицинских центров в стране необходимо привлекать средства в рамках государственно-частного партнерства. Для этого планируется создать национального оператора, который и займется этими вопросами, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Создание национального оператора необходимо для реализации институциональной финансовой модели этих 20 проектов (по строительству многофункциональных медицинских центров – V), которые определены в государственной программе здравоохранения. Только для этих целей создается нацоператор как сторона, которая будет выступать от имени государства в подготовке заключений и реализации долгосрочных контрактов, концессий и ГЧП», - объяснил Биртанов.

Он уточнил, что необходимость создания нацоператора также продиктована задачей, включенной в госпрограмму до 2025 года по обновлению инфраструктуры системы здравоохранения. И здесь необходимо использовать механизмы ГЧП, которые уже активно развиваются, но в крупных городах на базе частных инвестиций, лабораторий, объектов ПМСП. Тем не менее, ключевую роль в качестве системы здравоохранения играют крупные многопрофильные больницы, стоимость реконструкции и возведение которых очень велико. По подсчеты Минздрава, на эти цели необходимо 1,5 трлн тенге.

«Поэтому единственный реалистичный механизм – именно развитие ГЧП, именно по крупным проектам с привлечением большого объема частных инвестиций», - пояснил глава Минздрава.