На границе Индии и Китая в ходе столкновений погибли 20 военных

В районе долины Галван провинции Ладакх по соседству с Кашмиром в результате стычки с китайскими военными погибли 20 индийских военнослужащих, заявляют власти Индии. Как отмечает Русская служба ВВС , это первая за 45 лет гибель военных на так называемой линии фактического контроля, которая заменяет индийско-китайскую границу.

По данным индийских СМИ, выстрелов в округе не слышали. Есть предположение, что индийских солдат забили до смерти, но официальных подтверждений этой версии нет. На линии контроля в последние недели часто происходили драки между солдатами, но выстрелов здесь не звучало уже много лет, индийская армия настаивает, что не было их и во время последней стычки.

Также СМИ сообщают, что потери понесли обе стороны, но китайская армия не признала гибель своих военных.

Вместе с тем представители министерств обороны двух стран проводят встречу с целью снизить напряженность, при этом китайская сторона обвинила Индию в нарушении государственной границы. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге во вторник заявил, что индийские военные дважды пересекали линию контроля в понедельник, «провоцируя и нападая на китайский личный состав, что привело к серьезному физическому конфликту». В свою очередь МИД Индии обвинил Китай в нарушении соглашения об уважении линии фактического контроля, заключенного на прошлой неделе, заявив, что «ожесточенное столкновение стало результатом попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе».

Линия фактического контроля между Китаем и Индией была проведена по итогам конфликта 1962 года, в котором Индия потерпела поражение. Но эта линия плохо демаркирована, а присутствие в этом районе рек, озер и снежных вершин меняет ее географическое расположение, что в свою очередь приводит к частым встречам лицом к лицу военных Индии и Китая.

Ситуация в Кашмире, на части которого претендуют Индия, Пакистан и Китай, в последние годы накаляется. В регионе не прекращаются стычки между военными и вооруженными группировками. В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тыс. кВ. км индийской территории. По итогам переговоров 6 июня стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные с обеих сторон стали постепенно покидать свои позиции.