Казахстан обновил рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявлены еще 683 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает Минздрав. Это рекордный суточный прирост, показанный с начала эпидемии.

Больше всего зараженных коронавирусом без симптомов выявлено в Туркестанской области - 116. В Карагандинской области зарегистрировано 97 случаев, в Атырауской области - 92, в столице - 86, в Актюбинской области - 60, в Западно-Казахстанской области - 57, в Алматинской области - 42, в Шымкенте - 34, в Алматы - 27, в Мангистауской области - 18, в Восточно-Казахстанской области - 14, в Акмолинской области - 13, в Северо-Казахстанской области - 9, в Жамбылской области - 8, в Павлодарской области - 5, в Костанайской области - 4, в Кызылординской области - 1.

Бессимптомные носители вируса выявлены в понедельник во всех регионах Казахстана.

Всего с 3 июня, когда Минздрав начал вести раздельную статистику по симптомным и бессимптомным пациентам, бессимптомных в Казахстане зарегистрировано 6 175.

За минувшие сутки было выявлено 350 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 1 033 - это рекордный суточный прирост с начала эпидемии.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлен 21 717 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 15 542 случая – в нее не включены бессимптомные пациенты.