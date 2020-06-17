45-градусная жара ожидается на юге Казахстана в июле

В июле на всей территории Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, но в отдельные дни на юге ожидается 45-градусная жара, сообщает «Казгидромет».

«Количество осадков на большей части Казахстана ожидается около нормы. Меньше среднемноголетних значений количество осадков будет лишь в юго-западной половине (Мангыстауская, Кызылординская, Туркестанская области, юг Актюбинской области), в центре (Карагандинская область и о.Балхаш) и в северной половине Алматинской и Жамбылской областей», - говорится в консультативном прогнозе синоптиков на июль.

В течение месяца в каждой декаде ожидаются кратковременные волны похолодания в результате вторжения холодных и влажных воздушных масс из районов Атлантики, Скандинавии и Карского моря. По стране прогнозируются дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха в северной половине ночью до +7+12°С, днем – до +17+23°С, а на юге ночью до +13+18°С, днем – до +25+30°С.

По данным синоптиков, основной фон температуры воздуха в июле в северных регионах будет составлять +25+33°С, а в южных +30+35°С. Но в отдельные дни за счет выноса горячего тропического воздуха из районов Ирана и Средней Азии ожидаются значительные повышения температуры на юге до +35+45°С, на севере – до +30+38°С.