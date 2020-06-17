Роддом для беременных с коронавирусом открывают в столице

Из-за большого количества беременных, зараженных коронавирусной инфекцией, в столице открывают отдельный родильный дом, еще две клиники перепрофилируют в инфекционные стационары, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

«На текущую дату в инфекционных стационарах города родилось 17 детей от матерей, зараженных коронавирусной инфекцией. Всего женщин с COVID-19 – 112, из них в стационарах находятся 78 беременных женщин», - рассказала Кисикова.

В этой связи в столице дополнительно открывают отдельный родильный дом или COVID-перинатальный центр за счет перепрофилирования коечного фонда данного профиля. Кроме того, в городе перепрофилируют главный военный госпиталь в COVID-центр и еще одну клинику на 230 коек переводят на инфекционную. Дополнительно с 12 июня количество койко-мест провизорных стационаров доведено с 300 до 705 за счет перепрофилирования коечного фонда.

«Сегодня мы открываем дополнительно роддом на 180 койко-мест и также новый провизорный стационар, тоже в пределах 150 коек. Количество медицинских объектов, задействованных в коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан, достигло 10», - проинформировала она.

В городских медицинских организациях на данный момент работают 3,5 тыс. врачей и 8 тыс. средних медицинских работников.

«Население в городе – 1 млн 200 тыс. человек. Если горожане продолжат также вести себя беспечно, то на всех наших врачей и коек не хватит. Не всем будет оказана помощь своевременно», - подчеркнула Кисикова.