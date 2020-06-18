Равные условия граждан и государства в суде закрепил парламент Казахстана

В настоящее время в публично-правовых спорах граждане находятся в неравных условиях, их возможности не соизмеримы с ресурсами государственного аппарата, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр юстиции Марат Бекетаев, отметив, что в стране необходимо внедрить административную юстицию. Поэтому, чтобы права граждан и государства были одинаковыми, в стране разработали и приняли в четверг на пленарном заседании палаты в двух чтениях Административный процедурно-процессуальный кодекс, а также сопутствующие ему поправки.

«Проект кодекса закрепляет совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений, а также устанавливает эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти», - пояснил Бекетаев.

В части регулирования административных процедур в проекте предусматривается ряд положений. В частности, закрепляется понятие «административный орган», к которому будут относиться не только госорганы, но и негосударственные субъекты, наделенные «властными полномочиями».

Документом внедряются новые принципы защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти.

«Принцип приоритета прав обязывает правоприменимтелей толковать все сомнения, противоречия и неясности законодательства в пользу граждан», - подчеркнул глава Минюста.

Вместе с тем при принятии органами власти управленческих решений в отношении граждан закрепляются процедурные гарантии, обеспечивающие «обратную связь».

«Основное правило заключается в том, что субъект власти обязан выслушать мнение заинтересованного гражданина перед принятием окончательного решения», - объяснил министр.

Кодексом вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. То есть «гражданин должен быть уверенным, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет вины гражданина».

Кроме того, в стране появится институт обязательного досудебного обжалования споров, за исключением отдельных категорий споров, к примеру, налоговые и таможенные. А производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке до двадцати дней. В части административного судопроизводства, отличительной чертой станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств.

«Руководствуясь принципом активной роли, суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Водится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. В частности, предусматривается возможность неоднократного применения судами денежных взысканий (до 100 МРП – V) как вида процессуального принуждения в целях обеспечения своевременного исполнения их требований. Вводится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. В частности, в целях обеспечения своевременного исполнения требований суда предусматривается возможность неоднократного применения денежных взысканий до ста месячных расчетных показателей», - также проинформировал Бекетаев.