Китай взял в плен индийских солдат после столкновений на границе

Китай освободил 10 индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе столкновений на границе три дня назад, сообщает РИА Новости .

По данным индийской газеты Hindu, они были освобождены в четверг вечером по итогам переговоров представителей военного командования Индии и Китая. Среди них – подполковник и три майора. Все военнослужащие возвращены целыми и невредимыми, отмечает издание, никто из индийских солдат не пропал без вести.

16 июня стало известно, что между военными Индии и Китая в долине Галван произошли столкновения. По данным представителя армии Индии, погибли один офицер и двое индийских солдат, но позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека – в это число включены погибшие и тяжелораненые.