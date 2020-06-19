Их уже освободили
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Китай взял в плен индийских солдат после столкновений на границе
ФОТО REUTERS

Китай освободил 10 индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе столкновений на границе три дня назад, сообщает РИА Новости.

По данным индийской газеты Hindu, они были освобождены в четверг вечером по итогам переговоров представителей военного командования Индии и Китая. Среди них – подполковник и три майора. Все военнослужащие возвращены целыми и невредимыми, отмечает издание, никто из индийских солдат не пропал без вести.

16 июня стало известно, что между военными Индии и Китая в долине Галван произошли столкновения. По данным представителя армии Индии, погибли один офицер и двое индийских солдат, но позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека – в это число включены погибшие и тяжелораненые.

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