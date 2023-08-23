Индийский аппарат «Викрам» успешно сел на Луну

Индия стала четвертой в истории страной, успешно посадившей на Луну спускаемый аппарат «Викрам», сообщает Русская служба ВВС . Ранее это удалось сделать США, СССР и Китаю.

Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-3» успешно сел у Южного полюса Луны. Посадка проходила при дополнительной поддержке индийского лунного орбитального аппарата «Чандраян-2», что позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля. Находящийся на лунной орбите второй «Чандраян» отправил снижавшемуся к поверхности третьему сигнал и получил подтверждение доставки.

Ранее российский аппарат «Луна-25» столкнулся с Луной и разбился. 19 августа в соответствии с программой полета автоматического аппарата была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Но связь с «Луной-25» прервалась, а его роиски аппарата и попытки установить с ним связь, проведенные 19 и 20 августа, результатов не дали.