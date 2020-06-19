Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 8,5 млн

В США общее число заболевших – 2,18 млн, скончались порядка 118,4 тыс. человек. В Бразилии – 978,1 тыс. случаев заражения и 47,7 тыс. летальных случаев. В России за весь период заразились 560,3 тыс. человек, из них скончались свыше 7,6 тыс. В Индии, занимающей четвертое место в мире по заболеваемости, заразились 366,9 тыс. человек, умерли – 12,2 тыс.

В Великобритании число заразившихся в целом превысило 301,9 тыс., умерли – свыше 42,3 тыс. заболевших. В Испании – свыше 245,2 тыс. заражений и 27,1 тыс. смертей (уже долгое время этот показатель в стране не меняется). Перу вышла на седьмое место в мире по числу заболевших – 240,9 тыс., обойдя Италию, где заразились 238,1 тыс. человек. Умерли в этих странах свыше 7,2 тыс. и 34,5 тыс. соответственно.

На девятое место в мире вышла Республика Чили – 225,1 тыс. заболевших. А умерли в стране 3,8 тыс. человек. Иран вернулся на десятое место, обойдя Германию и Францию – 197,6 тыс. инфицированных за весь период, скончались более 7,2 тыс. зараженных.

Во Франции – порядка 195,3 тыс. заболевших, в Германии – 189,8 тыс. Умерли в этих странах 29,6 тыс. и свыше 8,8 тыс. человек. В Турции – более 184 тыс. заболевших и более 4,8 тыс. умерших.

В Мексике, которая находится на седьмом месте в мире по числу летальных исходов, скончались более 19,7 тыс. человек, а заболели всего 165,4 тыс. В Бельгии, занимающей девятое место, скончались порядка 9,7 тыс. человек, а общее число заболевших в стране – более 60,3 тыс.