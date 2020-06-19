Эпизоотическая ситуация в Казахстане остается стабильной – МСХ

С начала текущего года в Казахстане отмечается снижение случаев особо опасных болезней животных, за исключением единичных вспышек. Поэтому в целом ситуация остается стабильной, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«За пять месяцев 2020 года эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в Казахстане остается стабильной, за исключением единичных вспышек острых и хронических инфекций. С января по май 2020 года было зарегистрировано 80 очагов острых инфекционных заболеваний животных», - рассказал Омаров.

По его словам, из запланированных 31,7 млн диагностических исследований исполнение составило 90,2 %, а из 150 млн манипуляций по вакцинации животных против 19 особо опасных болезней животных и птиц проведено 71,1 млн манипуляций или 96,8% от плана за 5 месяцев текущего года.

«На сегодняшний день регионы республики обеспечены ветеринарными препаратами на 96,2% от годового объема потребности. При закупе ветеринарных препаратов предпочтение отдается отечественным производителям, доля которых в закупках в прошлом году составил порядка 70%. К примеру, в этом году препараты по нодулярному дерматиту в полном объеме закуплены у отечественного НИИ проблем биологии и биотехнологии, что позволило сэкономить порядка 2,7 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. В настоящее время планируем закупить вакцину против оспы верблюдов, недавно разработанную данным институтом», - проинформировал глава МСХ.

Вместе с тем в стране отмечается динамика снижения регистрации неблагополучных пунктов по бруцеллезу. Как напомнил министр, в прошлом году в стране изменили механизм диагностирования бруцеллеза, что «позволило сократить количество положительно реагирующих голов скота с 32,0 тыс. за 5 месяцев 2019 года до 28 тыс. голов в аналогичном периоде 2020 года или снижение на 12,5%».

«По состоянию на 1 июня текущего года зарегистрирован 51 неблагополучный пункт по бруцеллезу, что на 28 пунктов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При исследовании 28,6 млн голов всех видов животных на бруцеллез выявлено 28,8 тыс. голов положительно реагирующих животных или 0,1% зараженности», - добавил Омаров, отметив, что также отмечается снижение регистрации таких особо опасных болезней животных, как листериоз, анаэробная энтеротоксемия, и сохраняется благополучие по таким зарегистрированным ранее болезням, как сибирская язва, болезнь Ньюкасла, ринопневмания.

«В результате принятых министерством мер наша страна имеет официальный международный статус благополучной страны по ящуру, африканской чуме лошадей и свиней, птичьему гриппу, классической чуме свиней. Ведется работа по получению статуса по чуме мелких жвачных и коровьему бешенству», - заключил министр.