Им стал Нурлан Алдамжаров
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Назначен председатель комитета по водным ресурсам Минэкологии

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Нурлан Алдамжаров назначен на должность председателя комитета по водным ресурсам, сообщила пресс-служба ведомства.

Нурлану Алдамжарову 44 года. Он родом из Ташкента. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности «инженер-гидротехник». В разные годы работал в государственных и коммерческих структурах, был главным специалистом управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области, замуководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства этого акимата, возглавлял управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО, управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта региона. Также занимал должности директора департамента организационно-контрольной работы, руководителя службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан», зампредседателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства.

До нового назначения возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области.

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