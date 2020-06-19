Назначен председатель комитета по водным ресурсам Минэкологии

Нурлану Алдамжарову 44 года. Он родом из Ташкента. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности «инженер-гидротехник». В разные годы работал в государственных и коммерческих структурах, был главным специалистом управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области, замуководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства этого акимата, возглавлял управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО, управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта региона. Также занимал должности директора департамента организационно-контрольной работы, руководителя службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан», зампредседателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства.

До нового назначения возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области.