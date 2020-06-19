В Казахстане занято 37% коек в стационарах – Актаева

Из 35 226 коек, развернутых в стационарах страны, на сегодняшний день занято только 37%, при этом в инфекционных стационарах занято 75% мест, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева.

«На сегодня развернуто в стране 35 226 коек, из них занято 37%, 63% свободны. В инфекционных стационарах на сегодня работает 7 544 инфекционные койки, занято 75%. В инфекционных стационарах развернуто 373 реанимационных коек, треть занята тяжелыми пациентами. В стране имеется 3 294 стационарных аппаратов ИВЛ, которые в случае острой необходимости будут перераспределяться в реанимационные отделения инфекционных стационаров», - рассказала Актаева.

В провизорных стационарах, по ее словам, в которые госпитализируют пациентов, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющих признаки ОРВИ и пневмонии, функционирует 7 236 коек.

Отметим, что за последние несколько дней руководители управлений здравоохранения столицы и Алматы заявляли, что в инфекционных стационарах практически нет мест: в столице они заполнены на 90%, в Алматы - на 95%. Для решения этой проблемы в столице, например, открыли отдельный роддом для беременных с коронавирусом и перепрофилировали несколько больниц.

Сегодня в ходе заседания правительства аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заявил, что в связи с ситуацией по коронавирусу региону нужна многопрофильная клиника, которую планируется построить к концу августа.

В новость в 17:45 внесены изменения: во всех стационарах занято 37% мест, а в инфцекционных - 75%.