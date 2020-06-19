Лечение пациентов начинается при симптомах КВИ даже без положительного теста – Надыров

Глава управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров на брифинге в пятницу вечером заявил, что обновленные клинические протоколы лечения и диагностики коронавирусной инфекции позволяют начинать лечение от COVID-19 без положительного теста на вирус и при проявлении схожих с КВИ симптомах.

«На сегодняшний день утвержденные протокола позволяют начинать лечение наших пациентов, которые имеют схожую с коронавирусной инфекцией картину, даже если нет у пациента на руках положительного теста. Но наши специалисты, если отмечают у этих пациентов схожую симптоматику в виде пневмонии, повышении температуры и ряда других симптомов, текущие протокола диагностики и лечения позволяют нам начинать лечение, не дожидаясь положительного теста на коронавирусную инфекцию. Это нам позволяет держать ситуацию на контроле и не доводить пациентов до более сложных случаев, до более сложного течения заболевания», - сказал Надыров.

Он заявил, что «на сегодняшний день ситуация по городу контролируемая» и «есть свободные койки», но наряду с этим растет количество поступающих в больницы пациентов с КВИ.

В этой связи в выходные дни 20-21 июня и «объявлены новые карантинные меры». Власти города надеются, что они «позволят разорвать цепочку заражений и в какой-то степени снизить поток пациентов». Надыров призвал население «к более ответственному поведению, к соблюдению всех рекомендаций специалистов»: ношению масок, обработки и тщательному мытью рук, соблюдению социальной дистанции.

«Потому что от нас с вами, от нашей дисциплины сегодня зависит то, с какой нагрузкой будут работать наши специалисты, наши врачи. На сегодняшний день они испытывают колоссальную нагрузку, количество тяжелых пациентов изо дня в день растет, и, конечно же, не хотелось бы наблюдать картину, когда ввиду полного отсутствия свободных мест в наших инфекционных стационарах, нам придется более избирательно подходить к вопросам госпитализации. И наших специалистов, конечно же, резервы на исходе, они не безграничны», - заявил он.