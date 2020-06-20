Еще пять пациентов умерли от коронавируса в Казахстане

В столице скончались мужчины в возрасте 54, 64 и 78 лет, в Акмолинской области - 65-летняя женщина, в Алматы - 60-летний мужчина. Ведомство, как и в предыдушие дни, не сообщает никакой другой информации о пациентах, кроме их возраста.

В столице число смертельных случаев от коронавируса выросло до 32, в Алматы - до 18, в Акмолинской области - до 8.

С начала этой недели Минздрав сообщил о смерти 42 пациентов - это вдвое больше, чем за всю предыдушую неделю.

Всего от последствий коронавируса в Казахстане умрело 118 человек. Кроме того, как сообщила в четверг и.о. министра здравоохранения Ляззат Актаева с начала эпидемии 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 172.