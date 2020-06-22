Казахстан обновил рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 471 заболевший коронавирусной инфекцией: у 507 человек проявились симптомы болезни, еще 964 человека – бессимптомные носители, сообщает Минздрав. Это самое больше количество выявленных инфицированных за сутки с начала эпидемии.

В Карагандинской области выявлено 198 заболевших (58 больных с симптомами и 140 бессимптомных), в Атырауской области – 175 заболевших (38 человек с симптомами КВИ и 137 с бессимптомной формой болезни), в столице –166 заболевших (103 с симптомами и 63 бессимптомных), в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 117 заболевших (32 симптомных и 85 бессимптомных), в Алматы – 112 заболевших (32 с симптомами и 80 бессимптомных больных), в Шымкенте – 105 больных (19 симптомных и 86 бессимптомных), в Северо-Казахстанской области выявлено 92 заболевших (27 с симптомами болезни и 65 бессимптомных носителей), в Алматинской области – 68 заболевших (10 с симптомами и 58 бессимптомных), в Жамбылской области – 65 больных (9 с симптомами болезни и 56 бессимптомная форма), в Акмолинской области – 64 заболевших за сутки (22 пациента с симптомами КВИ и 42 бессимптомных носителя инфекции), в Костанайской области – 56 больных (33 с симптомами и 23 бессимптомных), в Восточно-Казахстанской области – 54 заболевших (34 с симптомами и 20 с бессимптомной формой), в Мангистауской области – 50 больных за сутки (15 с симптомами вируса и 35 с бессимптомной формой болезни), в Туркестанской области – 45 заболевших (19 с симптомами и 26 бессимптомных), в Павлодарской области – 43 заболевших (31 с симптомами и 12 с бессимптомной формой), в Актюбинской области – 37 заболевших (18 с симптомами болезни и 19 бессимптомных), в Кызылординской области – 24 заболевших (7 с симптомами и 17 бессимптомных).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлена 9 809 бессимптомных пациентов.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 27 541 случай коронавируса. При этом официальной считается цифра в 17 732 случая – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 2 пациентов от коронавируса, 226 человек выписаны из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 10 897, а летальных случаев – 120.