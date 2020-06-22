Парламент утвердил отчеты правительства и счетного комитета по исполнению бюджета

В понедельник парламент на совместном заседании палат утвердил отчеты правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год. Впервые в истории независимого Казахстана мероприятие прошло без журналистов. В условиях пандемии коронавируса СМИ запрещено заходить в здания мажилиса и сената, однако все это время пресса наблюдала за пленарками онлайн. Однако в этот раз было принято решение трансляцию журналистам не давать. Отметим, что многие редакции пытались выяснить, чья это была команда, но ответа не получили.

Как сообщает пресс-служба мажилиса, отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год депутатам представил и.о. министра финансов Берик Шолпанкулов, который отметил достаточно благоприятную макроэкономическую ситуацию, которая сложилась в 2019 году.

Среди приоритетных направлений правительства названо расширение мер по обеспечению занятости, поддержке многодетных семей и молодежи, а также развитию малого и среднего бизнеса.

И.о. председателя счетного комитета Ардак Тенгебаев также отметил, что отчет правительства за 2019 год исполнен в полном объеме, и сейчас проводится работа по «результативному расходованию государственных ресурсов». Прежде всего – это совершенствование бюджетного процесса и методологии оценки влияния вложенных средств на достижение общенациональных целей.

Премьер-министр Аскар Мамин в свою очередь сообщил, что по итогам пяти месяцев ВВП Казахстана снизился на 1,7%, а в условиях ограничений в связи с принятыми карантинными мерами и режимом ЧП сектор услуг сократился на 6,2%. Он напомнил, что в стране разработан и реализуется комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год, а до 1 августа будет сформирована новая редакция Стратегического плана до 2025 года, которая определит основные ориентиры нового экономического курса страны.

Подробно об отчетах правительства и счетного комитета Vласть писала ранее:

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