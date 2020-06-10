Проблемы в освоении и пополнении бюджета остаются, констатирует глава счетного комитета

Республиканский бюджет продолжает пополняться за счет перевыполнения плана неналоговых поступлений, в нем имеются проблемы налогового администрирования и недостаточной эффективности планирования. Сохраняются проблемы и с неэффективным использованием народных денег, сумма которых в 2019 году в три раза больше, чем в 2018 году и составила 427,5 млрд тенге, сообщила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель счетного комитета Наталья Годунова. Эти и другие показатели, по ее мнению, могут привести к тому, что правительству вновь и вновь придется брать деньги из Национального фонда.

«Доходная часть республиканского бюджета исполнена на 100,4%. Однако в очередной раз план доходов перевыполнен за счет неналоговых поступлений. За 2019 год план по налоговым поступлениям не исполнен по 8 позициям на общую сумму 176 млрд тенге. Недоимка составила 164 млрд тенге», - сказала Годунова.

Продолжается и практика сбора авансовых платежей, хотя, признала она, за 2019 год переплата по налогам в республиканский бюджет снизилась на 171 млрд тенге или на 10%.

Еще одной проблемой доходной части бюджета является обилие налоговых льгот. По информации министерства национальной экономики, в 2018 году Налоговым кодексом предусмотрены 277 льгот на сумму 4,5 трлн тенге. Также сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда, который в 2019 году составил 3,1 млрд тенге или 30% от доходов республиканского бюджета.

«Выше приведенные цифры говорят о проблемах налогового администрирования и недостаточно эффективном планировании. В условиях текущего кризиса, когда нефтяные доходы упали, эти проблемы могут серьезно сказаться на бюджетной устойчивости. В результате правительству снова придется обращаться к средствам Нацфонда», - констатировала председатель счетного комитета.

Что касается расходов, то план исполнен почти на 100%, однако такие высокие показатели были только в части освоения республиканского бюджета. Конечный результат, качество и эффективность исполнения бюджета, по мнению Годуновой, «не на столь высоком уровне». Об этом говорит сумма неэффективно использованных бюджетных средств, которая составила 427,5 млрд тенге, что в три раза выше уровня 2018 года.

Наряду с этим счетный комитет отмечает непроработанность целевых индикаторов госорганов, которые не коррелируются с выделяемыми средствами.

«Госорганы в ходе исполнения бюджета неоднократно корректируют целевые показатели, для чего вносят многократные изменения в стратегические планы, программные документы, но даже и с учетом этого целевые показатели (индикаторы) не достигаются. В 2019 году не достигнуто 48 целевых индикаторов. Из них наибольшее количество не достигнуто: министерствами индустрии и инфраструктурного развития – 19 индикаторов; образования и науки – 10 индикаторов, и по 5 индикаторов приходится на министерства сельского хозяйства и внутренних дел. Это означает, что по ряду направлений бюджетные средства расходуются без учета их эффективности и результативности. При этом до сих пор не разработана методика оценки эффективности вложенных средств на достижение планируемых результатов», - объяснила председатель счетного комитета.

Отдельно она остановилась на проблемах, связанных с финансированием квазигосударственного сектора, который продолжает зависеть от бюджета. С 2007 по 2019 годы холдингам было выделено 7,5 трлн тенге, при этом ряд расходов по финансированию субъектов квазигоссектора имеют слабую эффективность и «не способствуют достижению запланированных результатов». Неиспользованный остаток на контрольном счете наличности субъектов квазигосударственного сектора на конец года составил 53 млрд тенге.

«Сейчас нам доложил министр финансов, что работа по возврату неиспользованных средств на счетах субъектов квазигосударственного сектора уже начата. Надеемся, при обсуждении следующего отчета, данный вопрос обсуждаться уже не будет», - заключила Годунова.