13 млрд тенге задолжали казахстанцы коммунальным службам

За прошедший отопительный период дебиторская задолженность физических лиц и бизнеса перед коммунальными предприятиями выросла на 780 млн тенге и составила 13 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«За прошедший отопительный период в регионах образовалась дебиторская задолженность физических и юридических лиц перед коммунальными службами в сумме 13 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 780 млн тенге», - сообщил Атамкулов, отметив, что лидерами по задолженности являются столица - 1 928 млн тенге, города Алматы и Шымкент - 2 177 млн и 1 924 млн тенге соответственно, а также Мангистауская область – 1 525 млн тенге.

Министр заверил, что акиматами проводятся «системные меры по погашению и снижению дебиторской задолженности».

Вместе с тем председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов также обратил внимание на задолженность по углю, электроэнергии и газу.

«Богатырю» задолжали 3,5 млрд тенге за уголь, Алматинские сети задолжали 6,4 млрд тенге, в том числе, просрочены 5,7 млрд, «КазТрансГазу» задолжали 5,4 млрд тенге. Мы сейчас будем принимать к руководителям нашей компании очень жесткие меры за то, что они очень плохо работают по дебиторской задолженности», - подчеркнул Есимов.

Он признал, что компании ссылаются на экономическую ситуацию и бизнес, тем не менее, «если задолженность не будет возвращаться, работа предприятий встанет под большим вопросом».