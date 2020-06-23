Пациенты умерли в Акмолинской области и Алматы
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Число умерших от коронавируса в Казахстане выросло до 134
Фото Жанары Каримовой

Минздрав сообщил о смерти еще семи пациентов от коронавируса.

Четыре человека умерли в Акмолинской области - женщины в возрасте 57 и 68 лет и мужчины в возрасте 67 и 89 лет. Общее число смертей в регионе достигло 12-ти.

В Алматы умерли три пациентки в возрасте 69, 84 и 92 лет. В городе, по официальным данным, от коронавируса скончалось 23 человека. Известно также о, как минимум, 22 смертях зараженных коронавирусом, когда причиной смерти врачи признали другие болезни.

Всего от последствий коронавируса в Казахстане умерло 134 человека. Кроме того, как сообщила 18 июня вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 188.

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