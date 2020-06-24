Около 5 лет займет очистка воинской части в Арыси от боеприпасов

Очистка территории воинской части в городе Арысь, где год назад загорелись и взорвались склады с боеприпасами, займет еще около 3-5 лет, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник управления тыла и вооружения Вооруженных сил РК Асылбек Сатвалдинов.

«Сейчас идет основная работа на первой территории, где был эпицентр взрыва. После ее очищения (военнослужащие – V) приступят к самой сложной части, следующему этапу – это хранилище. Самая сложная работа предстоит там», - рассказал Сатвалдинов.

Он отметил, что Вооруженные силы не ставят перед собой цель быстро закончить работу. Так как самое главное – очистить каждый квадрат, чтобы в будущем «не было последствий».

«О быстром завершении говорить еще рано. Наверное, в течение 3-5 лет мы это дело завершим», - подчеркнул начальник управления.

В целом, по его словам, в течение года в Арыси проводится работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Поисковые группы, группы инженерной разведки и разминирования обследовали площадь более 300 квадратных километров посевных полей ближайших сельских округов. Мобильной поисковой саперной группой отработано более 740 заявок местных жителей, обезврежено более 4,5 тыс. фрагментов боеприпасов.

Площадь территории, где произошли взрывы, составляет более 500 га. Проведена поверхностная очистка на участке местности общей площадью более 133 га или 28,5%.

«За год из Арыси вывезено около 380 тыс. фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тыс. – взрывоопасных. Для перевозки выполнено более 5 тыс. автомобильных рейсов с сопровождением воинских караулов. Основные работы по уничтожению взрывоопасных фрагментов проводятся на полигоне «Бастарма» за 50 километров от города Арысь», - проинформировал Сатвалдинов.

24 июня 2019 года на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь, начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тыс. человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов 4 человека погибли, более 160-ти пострадали.

В июле в Минобороны говорили, что боеприпасы из Арыси полностью будут вывезены только к маю 2020 года.

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