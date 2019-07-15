Боеприпасы из Арыси будут полностью вывезены только к маю 2020 года – Минобороны

Боеприпасы из Арыси полностью будут вывезены только к маю 2020 года, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента министр обороны Нурлан Ермекбаев. По его словам, при перевозке выявились проблемы.

«По передислокации вооружений в складе работа началась раньше времени. Все вооружение мы перевезли. На перевозку боеприпасов влияет несколько факторов. Это, прежде всего, соображения безопасности», - сообщил Ермекбаев.

По его словам, необходимо провести полную проверку состояния боеприпасов, ящиков, мест приемов боеприпасов, погрузки и перевозки. И здесь обнаружился ряд проблем.

«Один из двух подъездных (железнодорожных - V) путей оказался разобранным. Там появились школы, частные дома. Поэтому приходится грузить автотранспортом и далее по железной дороге, в соответствии с планом», - пояснил министр.

Всего, по информации главы Минобороны, будет вывезено 28 тысяч тонн боеприпасов - это около 817 железнодорожных вагонов.

«По плану вся работа будет завершена до мая 2020 года», - заключил Ермекбаев.