Город взрывов

Как бы в подтверждение этой версии, указывающей на халатное отношение к работе с боеприпасами, член тогдашней госкомиссии Аскар Абдумалимов назвал тот факт, что ТОО «Казарсенал» принимало на работу местных жителей. «На работу руководство ТОО “Казарсенал” нанимало безработных из города Арыси и близлежащих населенных пунктов. Платили людям по 400 тенге в день. За эти деньги человек должен был разобрать 20 снарядов», - рассказывал газете «Время» Абдумалимов.

К подобной практике прибегало не только ТОО «Казарсенал», позже переименованное в «Казтехнологии», но и министерство обороны. Во всяком случае, об этом Vласти на условиях анонимности рассказывает жительница Арыси. По ее словам, на складах войсковой части работала ее родственница. «Она на складах работала с боеприпасами, они перебирали их», - сказала собеседница Vласти. Другой источник в Арыси сообщил, что на складах работала его соседка и родственник. «Это ее склады, она зав. хранилищем. Они все подписывают документы о неразглашении информации по этим объектам, у меня родственник работал на складах», - сказал собеседник Vласти.

Бывший армейский офицер, многие годы работавший также в области утилизации боеприпасов, рассказал Vласти, что «там не один вагон боеприпасов был – десятки, сотни, тысячи».

Учитывая факты привлечения непрофессионалов к работе с боеприпасами, изготовленными еще при СССР, двумя независимыми друг от друга организациями, министерством обороны и АО «Казарсенал», версия о том, что причиной возгорания стали сварочные работы или еще какая-либо мелочь, выглядит вполне вероятной. Но она не единственная в своем роде.

На территории войсковой части находилась испытательная лаборатория. Тот же отставной армейский офицер, знакомый с темой утилизации боеприпасов в Арыси, рассказал, что она была необходима для отслеживания годности боеприпасов.

«Она (лаборатория – V) там была, а во время развала (СССР – V) по какой-то причине решили, что она не нужна. Создавали по новой. Лаборатория эта нужна, чтобы отслеживать степень годности боеприпасов. Но если тротил, гексоген – то, что в снаряд заливается – проверяют редко, то пороха – обязательно надо [проверять]. Эти пороха со временем изменяют свои химико-физические свойства. Поэтому через лабораторию пропускают партии боеприпасов. Там все разложено по партиям. Проверив партию, принимают решение: либо продлевать срок службы, либо заменить эти пороха», - сказал собеседник. Он также уточнил, что лабораторию восстанавливали в начале 2000-х. «Но дело в том, что здание, помещение – оно было и раньше», - добавил он.