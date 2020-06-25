Между городами Жанаозен и Актау вернули блокпосты

В Мангистауской области ужесточили карантин – на дорогах между городами Жанаозен и Актау, а также Каракиянским районом вернули блокпосты.

Как сообщается на сайте акимата региона, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение на территории Жанаозена и Каракинского района, в том числе, в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак, с полуночи 25 июня и до 7 утра 13 июля ввести «карантинный режим и ряд ограничительных мер». В частности, на дорогах между городом Жанаозен, Каракиянским районом и Актау будут действовать блок-посты.

Позже оперативный штаб сообщил, что въезд и выезд в указанные населенные пункты будет разрешен только транспорту, обеспечивающему жизнедеятельность населения.

Кроме этого, на удаленный режим работы должны перейти 80% сотрудников всех форм предприятий.

Службы такси будут работать с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, в это же время будет работать доставка еды из кафе и ресторанов, а жителям разрешено выходить из дома за продуктами и медикаментами.