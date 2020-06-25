В Актобе за июнь от пневмонии скончались 22 человека

В стационарах Актюбинской области находятся 655 человек с пневмонией, около 400 человек получают лечение в дневных стационарах при поликлиниках, а в Актобе скончались за июнь 22 человека, сообщил в ходе брифинга в региональной службе коммуникации советник акима области Асет Калиев.

«655 пациентов с пневмонией лежат в стационарах. Около 400 человек с легкой степенью пневмонии получают лечение при дневных стационарах при поликлиниках. Результаты на КВИ у заболевших пневмонией отрицательный. Однако возможно на начальных стадиях пусковым механизмом развития пневмонии послужил коронавирус. Затем добавились дополнительные инфекции и микробы, при микробно-вирусной ассоциации возникает большое воспаление в легких. Летальных случаев по пневмонии – 22, по КВИ – 1 случай», - цитирует Калиева агентство «Казинформ».

Он уточнил, что 32 человека с пневмонией находятся в реанимации, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Тяжелых больных с пневмонией принимает Актюбинский медцентр, железнодорожная больница, Каргалинская больница, с сегодняшнего дня в областном противотуберкулезном диспансере организовано 400 коек. Больных с легкой степенью заболевания лечат при дневных стационарах в поликлиниках.

Также Калиев сообщил, что к действующим врачам дополнительно привлечены 112 резидентов и преподавателей медицинского университета имени Марата Оспанова, а при необходимости будут привлечены парамедики и задействован коечный фонд частных медучреждений.

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