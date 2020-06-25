Казахстан накрыла волна пневмонии

Тысячи заболевших

Пневмония – воспаление легочной ткани, вызванное, как правило, инфекциями – самое частое последствие коронавируса. Большинство пациентов, у которых COVID-19 проходит не в легкой форме, сталкиваются с развитием у них пневмонии, которая вызывает кислородную и дыхательную, реже – сердечную недостаточность.

Первой о резком увеличении числа заболевших пневмонией на минувшей неделе сообщила руководитель управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова. По ее данным, если зимой в больницы поступало до 5 больных пневмонией в день, то с начала июня – до 250. К сегодняшнему дню в столице ситуация ухудшилась: в день в больницы поступают до 350-400 пациентов с пневмонией и коронавирусом, всего же пневмонию диагностируют у 600 человек ежедневно.

Кисикова не сообщала, сколько пациентов с пневмонией в столице скончалось с начала июня. Единственным регионом, где такие данные озвучили, является Актюбинская область.

Там на прошлой неделе в больницы попало 700 пациентов с пневмонией, 18 человек умерло. Руководители органов здравоохранения региона еще в конце недели назвали ситуацию критической.

В среду о том же заявили и в Мангистауской области. В регионе переполнены больницы: около 450 пациентов с пневмонией поступили в них в последние дни.

Чуть меньше заболевших - в Шымкенте, где власти говорят о контроле над ситуацией. Значительно больше больных пневмонией в Павлодарской области – почти тысяча человек попала в больницы за неделю, 70 человек находятся в реанимации.

Во всех случаях региональные управления здравоохранения говорят о том, что у больных пневмонией результаты ПЦР-теста на коронавирус показывают отрицательный результат. Тем не менее и они не исключают, что заболевание связано именно с коронавирусом. Об этом же говорят и специалисты.

«В сегодняшней ситуации я могу сказать, что пневмония - это проявление коронавирусной инфекции. Нельзя их разделять, нельзя сказать, вот это пневмония, а это коронавирус. Еще раз повторяю, пневмония - это проявление коронавирусной инфекции. То есть инфекция уже прошла через верхние дыхательные пути, через носоглотку, через трахеи, бронхи и уже попала в легкие. И там идет воспалительный процесс. Нужно обязательно исследовать природу этой пневмонии, пациента обследовать на ПЦР, собрать весь анамнез. Это пневмония коронавирусной этиологии», - заявила порталу Tengrinews.kz профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени Асфендиярова, доктор медицинских наук Равиля Егембердиева.