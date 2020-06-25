Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Казахстане

По данным ведомства, в Алматы умерли женщины в возрасте 43 и 62 лет, а также 41-летний мужчина. В Акмолинской области скончался 49-летний мужчина. Минздрав не сообщает другой информации о пациентах.

В Алматы, по официальным данным, от коронавируса скончалось 26 человек. Известно также о, как минимум, 22 смертях зараженных коронавирусом, когда причиной смерти врачи признали другие болезни.

В Акмолинской области число смертей от последствий коронавируса достигло 13.

На этой неделе Минздрав сообщил о 20 случаях смерти от коронавируса в Казахстане. Всего с начала эпидемии от последствий COVID-19 в стране умерло 140 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 194.