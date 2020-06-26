Число случаев COVID-19 в США может быть больше в 10 раз

Число случаев заражения коронавирусом в США может быть почти в 10 раз больше официальных цифр, сообщает РИА Новости . Об этом газете Washington Post заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в составе американского минздрава Роберт Редфилд.

«По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения коронавирусом в США – V) есть фактически 10 других инфицированных», - сказал он.

Он отметил, что подсчет основывается на собранных со всей страны образцах крови, которые проверяют на наличие антител к COVID-19. И по этим подсчетам, на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом есть 10 человек с антителами. Таким образом, на территории США носителями коронавирусной инфекции являются как минимум 23 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано свыше 2,4 млн случаев заражения, скончались порядка 125,8 тыс. заболевших.

Между тем Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что в странах Европы и бывшего СССР число заразившихся вновь начало расти после снятия карантинных мер, пишет Русская служба ВВС. ВОЗ заметила тревожную тенденцию в 11 странах: Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косове. Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что в 30 странах был зафиксирован рост числа новых случаев заражений за последние две недели, а в 11 из этих стран рост числа заражений привел к существенному возобновлению пандемии, и «если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены»».

«В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тыс. новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев», - цитирует его агентство ТАСС.

Он отметил, что в Польше, Германии, Испании и Израиле власти быстро отреагировали на увеличение новых случаев СOVID-19.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились коронавирусом свыше 9,6 млн человек, скончались 490,1 тыс.

В Европе наиболее пострадавшей является Великобритания – пятое место в мире по числу зараженных и первое в Европе. Здесь зарегистрировано 309,4 тыс. случаев СOVID-19, скончались 43,3 тыс. заболевших – по этому показателю королевство третье в мире и первое в Европе. Среди наиболее пострадавших также Испания, где заразились около 247,5 тыс. человек, Италии – 239,7 тыс., Франция – 197,8 тыс., Германия – порядка 193,4 тыс. инфицированных, Турция – 193,1 тыс., Швеция – порядка 68,9 тыс., Бельгия – 61 тыс., Нидерланды – 50,1 тыс.

В Украине с начала эпидемии заразились 40,8 тыс. человек, в Армении – порядка 22,5 тыс. человек, в Казахстане официальной считается цифра в 19,3 тыс. в Молдове – 15,4 тыс. зараженных, в Азербайджане – 14,8 тыс., в Кыргызстане – 3,9 тыс.