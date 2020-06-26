Авиасообщение еще с 11 странами возобновляет Казахстан

Казахстан принял решение возобновить авиасообщение еще с 11 странами, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Расширен перечень стран 1 и 2 категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы. К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории ограничений нет», - сообщил Байгабулов, отметив, что ранее в первую категорию уже были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд.

К странам второй категории, помимо Турции, Казахстан добавляет Египет, Украину, Польшу, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Однако здесь будут действовать ограничения.

«Для пассажиров, прибывающих из стран второй категории, имеются следующие ограничения: при наличии справки на COVID-19, если с момента ее получения до пересечения государственной границы не прошло 5 дней, у пассажиров ограничений нет. Если справки нет, тогда специалистами санитарно-карантинных пунктов вручается уведомление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или же 14-дневный домашний карантин по прилету в аэропорт», - уточнил главный государственный санитарный врач на транспорте.

Он также подчеркнул, что остальные страны относятся к третьей категории, и авиасообщение с ними пока не возобновляется.

«Все международные авиарейсы рассматриваются и принимаются решения поэтапно. По мере стабилизации ситуации в России по коронавирусной инфекции будет рассматриваться вопрос о возобновлении международных авиарейсов с учетом симметричных решений», - также отметил Байгабулов.

Не планируется пока открывать и наземную границу с Российской Федерацией.

«Пока государственная граница с Россией остается закрытой. Воспользоваться личным автотранспортом и выезжать, не входя в перечень исключений, предусмотренных порядком пересечения границы на период карантинных ограничений, не представляется возможным, - подчеркнул в свою очередь заместитель начальника департамента пограничного контроля пограничной службы КНБ РК Олег Фисенко.