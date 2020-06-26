В столице снова приостановят работу общественного транспорта на выходные

Общественный транспорт в столице в предстоящие выходные ходить не будет, сообщила пресс-служба городского акимата. Также будут закрыты торговые центры, рынки и другие места массового скопления людей.

«В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернётся 29 июня (понедельник)», - говорится в сообщении.

Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.

Также в выходные будут работать только продовольственные магазины у дома с 10:00 до 17:00, а деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов будет приостановлена.

«Прошлые «карантинные выходные» показали динамику снижения и выпрямления русла заболеваемости. В эти выходные – 27 и 28 июня – также вводим «домашние выходные». В городе сейчас в основном два очага заражения – это семейные и коллективные. В выходные горожанам запрещается выходить из дома, за исключением похода в близлежащий продмагазин, в аптеку, получением медуслуг или на работу, чья деятельность разрешена. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. В продмагазинах у дома также есть все необходимое», - сказала главный санврач города Жанна Пралиева.

Кроме того, 27-28 июня разрешается работа аптек и объектов общественного питания на открытом воздухе в уличном формате (летники), но соблюдением строгих санитарных норм.