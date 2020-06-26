В Алматы на выходные вновь ужесточают карантин

В целях недопущения распространения COVID-19 в Алматы на выходные 27-28 июня снова вводятся дополнительные ограничительные меры, сообщает пресс-служба городского акимата. Они вступят в силу с 00:00 часов 27 июня и будут действовать до 00:00 часов 29 июня.

В указанный период будет приостановлена деятельность крытых объектов «с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции»: продовольственные и непродовольственные крупные торговые сети, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома», рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома. Разрешено работать только летним площадкам кафе и ресторанов с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Также будут закрыты фитнес-центры, а общественный транспорт работать не будет.

«Рынки могут возобновить свою деятельность 29 июня (в понедельник)», - уточнили в акимате.

На всех вышеперечисленных объектах будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия, отмечают власти.

Гражданам рекомендовано ограничить передвижение по городу, а лицам, входящим в группу риска заражения, особенно пожилым, - оставаться дома.

Сотрудниками полиции в этот период будет усилено патрулирование города.

«За нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность», - предупредили в акимате.

Между тем позже замакима города Сапарбек Туякбаев на брифинге заявил, что в этот раз не будут закрывать парки и скверы, чтобы люди могли гулять «под открытым небом».

«В отличие от прошлой недели решение было принято разрешать функционировать паркам, скверам, Медеу, Шымбулак, а также Арбат, (улица - V) Панфилова, чтобы людям была возможность под открытым небом гулять, чтобы дома не сидеть, это тоже вредно», - пояснил он.