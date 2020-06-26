Режиссер Кирилл Серебренников получил три года условно

В пятницу, 26 июня Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор фигурантам дела «Седьмой студии»: режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору студии Алексею Малобродскому и гендиректору Юрию Итину. Они признаны виновными в деле о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела приговорили к условному сроку в 3 года и штрафу в 800 тыс. рублей.

Дело в отношении бывшей сотрудницы минкульта Софьи Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность, поскольку по мнению судьи Олеси Менделеевой она «не была осведомлена о преступных намерениях и преступном характере происходящего».

В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещён под домашний арест, где провел два года.

Гособвинение требовало назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет и также денежные взыскания.