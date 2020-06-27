Еще восемь пациентов умерли от коронавируса в столице

Минздрав сообщил о смерти от коронавируса еще восьми пациентов в столице. Всего за день ведомство сообщило о 16 умерших в столице - это самое большое число летальных исходов за сутки, зафиксированное с начала эпидемии.

Среди умерших, о которых Минздрав сообщает вечером, - две женщины в возрасте 60 лет, одна в возрасте 70 лет и одна в возрасте 73 лет. Также скончались один 60-летний, двое 70-летних и один 73-летний мужчина.

Всего в столице от коронавируса умер 61 пациент - это больше трети всех смертельных случаев в стране.

На этой неделе Минздрав сообщил уже о 46 случаях смерти от коронавируса в Казахстане - это больше, чем на прошлой неделе, когда сообщалось о 44 умерших.

Всего с начала эпидемии от последствий COVID-19 в стране умерло 166 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня тогдашний вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 220.