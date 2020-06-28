В США число инфицированных коронавирусом превысило 2,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США общее число инфицированных коронавирусом превысило 2,5 млн, а в Бразилии достигло 1,31 млн.

Умерли в США от коронавируса 125,5 тыс. человек, в Бразилии – более 57 тыс.

В России число заразившихся превышает 626,7 тыс., умерли более 8,9 тыс. заболевших; в Индии заразились более 508,9 тыс.человек, умерли более 15,6 тыс. В Великобритании с начала эпидемии заразились 311,7 тыс. человек, скончались порядка 43,6 тыс..; в Перу – порядка 276 тыс. заразившихся и 9,1 тыс. умерших; в Чили – 267,7 тыс. заболевших и 5,3 тыс. умерших; в Испании – более 248,4 тыс. заболевших и 28,3 тыс. умерших; в Италии – 240,1 тыс. инфицированных и 34,7 тыс. умерших; в Иране заразились порядка 220,2 тыс. человек, скончались свыше 10,3 тыс.

В Мексике – 212,8 тыс. заразившихся, умерли порядка 26,4 тыс., в Бельгии – 61,2 тыс. заболевших и 9,7 тыс. умерших. В Пакистане – порядка 198,9 тыс. инфицированных – страна обошла Германию и Турцию. Умерли в Пакистане свыше 4 тыс. заболевших коронавирусом.