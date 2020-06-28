В мире коронавирусом заразились 10 миллионов человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье превысило 10 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

К этому моменту от последствий коронавируса умерли почти 500 тыс. человек, излечились - 5,06 млн.

В первую десятку стран по числу зараженных входят США (почти 2,6 млн.), Бразилия (1,3 млн.), Россия (634 тыс.), Индия (531 тыс.), Великобритания (310 тыс.), Испания (296 тыс.), Перу (276 тыс.), Чили (268 тыс.), Италия (240 тыс.) и Иран (220 тыс.).

В Казахстане зарегистрировано 36,3 тыс. случаев коронавируса с учетом пациентов с симптомами и без них.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в Китае в январе этого года, к концу месяца вирус начал распространяться в мире. В начале марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение вируса приняло характер пандемии.