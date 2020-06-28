Токаев проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в стране, сообщил в воскресенье в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.

"Предполагается, что глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан", - написал Уали.

В ходе совещания также "планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения", проинформации он.

В совещании, по информации Уали, примут участие члены правительства, руководители ряда ведомств, акимы регионов.

Распространение коронавируса ускорилось с начала июня, а в последние две недели было рекордным. На этой неделе ежедневно Казахстан подтверждал примерно по полторы тысячи новых заболевших. При этом не менее десяти дней в крупнейших городах есть перебои с ПЦР-тестированием на коронавирус - частные лаборатории не работают, пациенты, госпитализированные с очевидными симптомами коронавируса, не тестируются даже в медучреждениях. Минздрав, подтверждая проблемы с тестированием, никак не комментировал, как это сказывается на отслеживании числа заболевших.

Кроме того, в последние две недели в Казахстане волна пневмоний: регионы сообщают о госпитализации сотен человек ежедневно. При этом облздравы говорят о том, что у пациентов не подтверждается тест на коронавирус, но многие пациенты утверждают, что тестирование им не проводят.

Власти неоднократно объясняли ускорение распространения коронавируса несоблюдением гражданами карантина. Тем не менее, если сразу после снятия режима чрезвычайного положения в середине мая казахстанцам регулярно напоминали о возможности возвращения к жесткому карантину, в последние недели власти не говорят о том, могут вновь пойти на полное закрытие страны. Напротив, Казахстан активно открывает авиарейсы за рубеж, а в качестве карантинной меры вторую неделю подряд используются ограничения, вводимые на выходные дни.