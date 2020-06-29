Токаев поручил проработать вопрос заключения контрактов со странами на закуп вакцины от COVID-19

Власти Казахстана должны заключить со странами предварительные контракты на покупку вакцины от коронавируса, так как ее будут применять масштабно по всей стране. Об этом в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо проработать вопрос заключения предварительных контрактов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции с тем, чтобы обеспечить ее широкое применение в стране», - поручил Токаев, напомнив, что ряд стран и корпораций уже ведут тестирование перспективных вакцин от коронавируса.

Среди стран, которые ведут разработку вакцины от коронавируса, США, Россия, Австралия, Китай, Германия. Всего в мире занимаются этим не менее 35 лабораторий. В США намерены создать вакцину уже к концу года, в России к сентябрю уже начать ее производство.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в Казахстане планируется начать в сентябре. При этом в стране разрабатывается пять видов вакцин от коронавирусной инфекции, одну из которых Всемирная организация здравоохранения уже включила в свой список. Ее доклинические испытания началисб 15 мая.