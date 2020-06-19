Клинические испытания вакцины от коронавируса Казахстан планирует начать в сентябре

В Казахстане разрабатывается пять видов вакцин от коронавирусной инфекции, одну из которых Всемирная организация здравоохранения уже включила в свой список. По планам министерства образования и науки, клинические испытания на людях планируется начать в сентябре, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«На трех платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против коронавирусной инфекции. Первая – инактивированная вакцина, (в которой – V) вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список», - сообщил Аймаамбетов.

Кроме того, в стране разрабатывается рекоменантная субъединичная вакцина и рекоменантная векторная вакцина. При этом кандидатная инактивированная вакцина «успешно проходит доклинические испытания».

«15 мая начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины, проверены безопасность, иммуногенность на линейных мышах. 10 июня и 23 июня исследованы токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины. В июне – июле исследуется острая токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, а также имунногенность на хорьках и золотистых сирийских хомяках. В июле – августе исследования (пройдут – V) на приматах, в сентябре – выход на клинические испытания», - рассказал о планах глава Минобразования и науки.