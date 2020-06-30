Ежедневно в Казахстане регистрируется до 2500 новых случаев пневмонии

«Начиная с 10 июня мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысяч новых случаев таких пневмоний в день, — рассказал Алексей Цой. — Нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации. Сейчас группа казахстанских ученых проводит всестороннее изучение бактериального и вирусного пейзажа у пациентов с выраженной формой пневмонии и неподтверждённым диагнозом COVID-19 в шести крупных городах с высокими показателями заболеваемости и смертности. Данные исследования позволят определить потенциал по дополнительному снижению бремени осложнениями, количество пациентов с тяжелыми формами болезни путем применения вакцин. Результаты исследования будут доступны 3 июля 2020 года и позволят принять решения о возможности их применения лицам, находящимся в группе риска. Необходимо использовать все имеющиеся в стране ресурсы и считаю необходимым наделить местные исполнительные органы по привлечению и перепрофилированию стационаров вне зависимости от форм собственности и уровня подведомственности».