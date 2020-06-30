За пятую сессию VI созыва парламент принял 98 законов

Депутаты парламента официально завершили пятую сессию VI созыва и ушли на каникулы. За время работы с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года они приняли 98 законов, сообщила во вторник пресс-служба мажилиса по итогам совместного заседания палат.

«В течение сессии было проведено 3 совместных заседания палат, 41 пленарное заседание мажилиса, на которых было рассмотрено 296 вопросов, и 25 пленарных заседаний сената, на которых было рассмотрено 165 вопросов. За время пятой сессии в работе обеих палат находился 161 законопроект, из которых принято 98. Из принятых парламентом законов на сегодняшний день 86 подписаны президентом страны и вступили в законную силу», - сообщила пресс-служба мажилиса.

За прошедшую сессию депутаты разработали 35 собственных законопроектов, что в два раза выше, чем в предыдущие годы. 12 из них уже приняты, 23 находятся в работе.

Помимо этого депутаты провели 13 правительственных часов, 5 парламентских слушаний, 20 «круглых столов», 27 выездных заседаний комитетов и 2 конференции, направили 308 депутатских запросов, из которых 204 – мажилис, 104 – сенат.

«Самим депутатам парламента поступило около 9733 писем граждан, которые рассматривались в соответствии с действующим законодательством», - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в портфеле парламента находится 61 законопроект.

«Здесь наиболее актуальными будут Экологический кодекс, законы о контроле специфических товаров, о растительном мире. Большое значение будут иметь принятие таких законов, как: «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти и так далее», - также сообщили в мажилисе.