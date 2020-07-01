1,6 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане за вторник, 30 июня, выявлено 1 604 заразившихся коронавирусом, из них 489 человек с симптомами болезни и 1 115 бессимптомных носителей вируса.

Отметим, что министерство здравоохранения вчера вечером не опубликовало данные по летальным случая в стране, а сегодня утром – не предоставило никаких данных о новых случаях. Информация о заболевших без разбивки по регионам опубликована только на сайте Национального центра общественного здравоохранения. Летальных случаев, по информации НЦОЗ, за сутки не зарегистрировано.

Официально в стране заразились коронавирусом 22 308 человек – это без учета бессимптомных больных, которых не включают в общую статистику уже почти месяц. Бессимптомных в стране с 3 июня – 18 757 человек. Таким образом, общее число заразившихся в Казахстане с начала эпидемии составляет 41 065 человек.

Позже Минздрав все-таки опубликовал статистику в разрезе по регионам, но без разделения симптомных и бессимптомных случаев.

Так, за минувшие сутки больше всего заболевших выявлено в Атырауской области – 229 человек, в Карагандинской области – 191, в Западно-Казахстанской области – 149, в Алматы – 113, в столице – 110, по 98 новых случаев зарегистрировано в Алматинской и Восточно-казахстанской областях, в Акмолинской области – 92, в Павлодарской области – 89, в Северо-Казахстанской области – 81, в Мангистауской области – 71, в Шымкенте – 69, в Туркестанской области – 52, в Жамбылской области – 48, в Кызылординской области – 45, в Актюбинской области – 37, в Костанайской области – 32.

Выздоровели за сутки 550 человек, общее число выздоровевших достигло 13 558 человек.

Новость обновлена в 10:15 - добавлена статистика Минздрава по заболевшим в разрезе регионов и данные о выздоровевших пациентах.