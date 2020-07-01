Парацетамол есть в аптеках Алматы, столицы и Карагандинской области – Минздрав

До конца недели препарат жаропонижающий препарат парацетамол поступит во все аптеки Казахстана, пока же на сегодня он доступен только в столице, Алматы и Карагандинской области, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова. При этом, отметила она, в стране введут ограничения на продажу препарата в одни руки.

«С сегодняшнего дня жаропонижающий препарат парацетамол в таблетках поступил на рынок. Он уже доступен в аптеках Алматы, столицы и Карагандинской области. И до конца недели будет уже отгружен практически во все регионы», - заверила Бюрабекова.

Он отметила, что в стране зарегистрировано более 80 видов парацетамола – это таблетки, свечи и сироп, и на сегодня «потребность, которая нужна, появляется в розничной сети».

Что касается препаратов «Ингавирин» и «Тамифлю», то они также до конца недели поступят в аптеки в количестве 49 тыс. и 70 тыс. упаковок. При этом будут введены ограничения на продажу препаратов в одни руки.

«На сегодняшний день несколько регионов, и в ближайшее время остальные, планируют заключить меморандумы между акиматами и Ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество препарата – не более. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок годности, условия хранения и, соответственно, в таком большом объеме, в котором были проданы за последние две недели, точно дома никому не нужны», - заключила вице-министр.