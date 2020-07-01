В регионах данные «более свежие», заявила вице-министр
Минздрав объяснил расхождение данных по смертности от коронавируса задержкой отчетов
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Расхождение данных областных управлений здравоохранения от официальной статистики министерства здравоохранения по летальным исходам от коронавируса объясняется задержкой получения отчетов. Как объяснила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Людмила Бюрабекова задержки происходят из-за предоставления необходимой документации.

«На самом деле данный факт имеет место быть», - признала Бюрабекова расхождение данных между регионами и статистикой Минздрава.

Она объяснила это поздним предоставлением документов.

«Мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как проходят на региональном уровне комиссии по разбору летальных случаев. Уже после предоставления такого протокола комиссией мы информируем о том, что данный летальный случай произошел. Поэтому данные в регионе могут быть чуть-чуть свежее, чем у министерства, потому что мы ожидаем, когда к нам официально поступят результаты разбора летальных случаев», - пояснила вице-министр.

Стоит отметить, что только по официальной информации в статистике министерства в разы занижено количество летальных случаев в Атырауской, Мангистауской и Карагандинской области. Например, главный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров еще в пятницу 26 июня заявил о том, что по заключению КИЛИ в регионе 21 человек скончался от COVID-19, и соответствующие документы уже отправлены в министерство здравоохранения. Однако в официальной статистике до сих пор значится 13 умерших.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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