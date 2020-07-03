Сообщившая об избиении заключенного правозащитница Елена Семенова проиграла суд колонии

Правозащитниа Елена Семенова, занимающаяся правами заключенных, проиграла в суде колонии ЕС-164/4 (учреждение минимальной безопасности в Алматинской области). Администрация колонии посчитала, что ее пост в Facebook от 14 апреля, в котором она рассказала, что заключенного по фамилии Санин избили сотрудники колонии, не соответствует действительности и порочит репутацию учреждения. При этом, по словам Семеновой, Санин во время суда подтвердил информацию, которую сообщила Семенова.

«Что в первом иске, что во втором (против Семеновой подали иски несколько колоний – V), несмотря на свидетельские показания самих осужденных, которые говорили, что являлись участниками событий, эти свидетельские показания не были взяты (судом – V) во внимание», - сказала Семенова Vласти.

Она также отметила, что эксперт, выступавший в суде по ее делу, не сослался на литературу, которую он положил в основу своих выводов.

Согласно решению суда, как сообщила Семенова, ее обязали удалить пост, вызвавший недовольство колонии, а также опровергнуть изложенную в нем информацию. Также суд постановил взыскать с нее судебные издержки в размере 95 тыс. тенге. Семенова намерена подать апелляцию.

«Оспаривать решение будем, потому что это полный бред. Судья ссылается на экспертизу, но эксперт такой бред нес. Экспертизу прислали нам за 15 минут до начала процесса. Мы не могли ознакомиться с экспертизой и понять, о чем она. А нашего эксперта не опросили. Мы просили отложить процесс, потому что эксперт заболел, а судья сказал, что нужна справка. А она дается после лечения! Если бы нам заранее сказали, что завтра будут допрашивать нашего эксперта, то мы бы подготовились», - добавила правозащитница.

Она также сообщила Vласти, что сейчас на рассмотрении находятся еще четыре иска колоний против нее.

Исполняющий обязанности начальника колонии-поселения в поселке Заречный Алматинской области (ЕС-164/4) Рыспек Тургумбаев в комментарии радио «Азаттык» заявил, что этот суд с Семеновой не является доказательством мести учреждения заключенному Санину «за его прежние показания по громкому делу о пытках или о давлении на него в связи с участием в суде по иску против Семеновой».

«Никто ему (заключенному Санину – V) не мстит. Между этими двумя делами никакой связи нет – в иске всё правильно написано. На него также не оказывается никакого давления в связи с его показаниями на суде против Семеновой», - говорил Тургумбаев.

Отметим, что Семенова далеко не в первый раз сталкивается с проблемами из-за своей правозащитной деятельности. В январе прошлого года международная правозащитная организация Amnesty Internatioanal призывала власти Казахстана дать Семеновой «возможность продолжать ее деятельность по защите прав человека».

«Елена Семёнова – правозащитница из Павлодара, на севере Казахстана, подвергается преследованиям со стороны властей Казахстана за свою работу по защите жертв пыток. С 2015 года она постоянно сталкивается с различными видами преследования, начиная от словесных оскорблений и до физических нападений со стороны сотрудников полиции; её дом пытались поджечь. Amnesty International направила письмо властям Казахстана, призывая их принять меры для расследования различных нападений на правозащитницу и обеспечения её защиты от дальнейших нападений; организация призвала власти страны дать Елене возможность продолжать её деятельность по защите прав человека. Елена Семёнова – председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павлодара», - говорится в заявлении Amnesty International.

Вопрос пыток в колониях Казахстана время от времени поднимают различные правозащитные организации. В июне прошлого года в интервью радио «Азаттык» директор представительства «Международной тюремной реформы» в Центральной Азии Азамат Шамбилов заявил, что «за последние два года количество пыток увеличилось».

«По официальной статистике, в период с 2016 по 18-й годы за пытки и жесткое обращение осуждены 53 сотрудника правоохранительных органов. Это в основном полицейские и только 13 сотрудников КУИС. Но это, повторюсь, официальные цифры. В реальности за последние два года количество пыток увеличилось. Об этом говорит и мониторинг правозащитных организаций, это видно и из социальных сетей: всё большее количество людей, самих осуждённых, выкладывают видео из мест лишения свободы. Нельзя игнорировать тот факт, что в местах лишения свободы находятся граждане, которые являются частью общества. Этими фактами взволнованы родственники лиц, отбывающих наказание», - говорил Шамбилов.