В Алматы число случаев заболевания ОРВИ и пневмонией за месяц выросло в 5 раз

Число случаев заболевания ОРВИ и пневмонией в Алматы за последний месяц выросло в 5 раз, сообщил глава города Бакытжан Сагинтаев.

«Только за последний месяц в городе в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что мы рассматриваем как проявление эпидемии. Соответственно, резко выросло количество обращений в «скорую». Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне – до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов», - написал Сагинтаев в Instagram.

Он отметил, что сейчас, в разгар эпидемии коронавируса, «задействованы все возможные ресурсы городской системы здравоохранения», но помимо инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает и служба первичной медико-санитарной помощи.

«В сегодняшних условиях на этом уровне развернута «виртуальная инфекционная больница». В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. Совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов. Его задача — круглосуточное наблюдение и лечение за пациентами из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых», - сообщил Сагинтаев.



