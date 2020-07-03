Токаев подписал поправки по вопросам аудиторской деятельности в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности», сообщает Акорда.

Одним из основных новшеств документа является создание профессионального совета по аудиторской деятельности, который будет способствовать «повышению экономической политики государства путем создания структуры независимого надзора». Главными задачами этого надзора должны стать обеспечение реализации государственных и публичных интересов, а также усиление защиты интересов инвесторов.

Частных аудиторов будут привлекать вместо государственных по запросам правоохранительных органов, чтобы исключить риски влияния правоохранительных органов на результаты проверок госаудиторами. Также это повысит способность службы внутреннего государственного аудита к самостоятельной плановой работе.

Закон «О государственном аудите» дополняется отдельными положениями, регламентирующими вопросы рассмотрения жалоб апелляционной комиссией в рамках государственных закупок. В частности, в случае поступления жалобы до заключения договора госзакупок, срок заключения договора будет приостановлен до вынесения решения судом.