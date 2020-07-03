В медико-социальных учреждениях Алматинской области с 5 июля вводят карантин

Постановлением главного санитарного врача Алматинской области с 5 июля в регионе будет действовать ряд ограничений и запретов.

В частности, объекты общественного питания будут работать только в формате летних площадок и на доставку. Приостанавливается деятельность автовокзалов, крытых рынков, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, за исключением аптек и супермаркетов в них, непродовольственные магазины площадью свыше 500 кв. м будут работать на доставку. Будут закрыты объекты культуры и спорта, религиозные объекты, фитнес-центры, тренажерные залы, бани, сауны, СПА-салоны, массажные центры, бассейны, аквапарки, пляжи, горячие источники, салонов красоты, парикмахерские, салоны, оказывающие косметические услуги, услуги маникюра и педикюра,

Также будут, образовательные центры, кружки, места детского досуга, детские кабинеты коррекции, дошкольные организации, детские оздоровительные и пришкольные лагеря, выставки, интернет-клубы, развлекательные объекты, парки и скверы.

Приостанавливается межрайонное и междугороднее автобусное сообщение, а общественный транспорт будет работать с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00. При этом пассажиров без масок пускать в салон не будут, а заполняемость не должна превышать количество посадочных мест. Передвижение на личном транспорте разрешено.

Вместе с тем устанавливается запрет на передвижение между населенными пунктами группами более 3 человек, за исключением членов одной семьи. Также запрещено находиться на улице несовершеннолетним без взрослых, а выход на улицу лицам старше 65 лет будет ограничен – они могут выйти из дома только в магазин, в аптеку или за пенсией.

Запрещены все массовые мероприятия, в том числе семейные, конференции, совещания, собрания и т.д.

В медико-социальных учреждениях устанавливается карантин и санитарно-дезинфекционный режим, сотрудники госорганов, нацкомпаний и офисов переводятся на дистанционную работу (не менее 80% штата). Банки, почтовые отделения будут работать по предварительной записи, с электронной очередью, чтобы избежать скопления людей, а в учреждениях образования вводится дистанционное обучение.

В Талдыкоргане установят ограждения вокруг фонтанов, ограничат работу рынков до 15:00 в будние дни и приостановят деятельность торговых домов. В Уйгурском районе – приостанавливается работа зон отдыха, санаторно-курортных объектов и горячих источников, будет действовать ограничение на въезд и выезд.

Между тем в селе Акши Алакольского района развернут передвижную авто-лабораторию для ПЦР-тестирования на коронавирус населения и отдыхающих, а в целом заполняемость зон отдыха, турбаз и санаториев в области должна быть не более 50%, при входе на территорию установят дезинфекционные тоннели, а отдыхающим запретят покидать территорию, за исключением посещения пляжей.

Всем жителям области запрещено выходить на улицу без масок.