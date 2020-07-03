Жителям ВКО запретят передвигаться на личном транспорте в выходные дни

В Восточно-Казахстанской области на период карантина по выходным устанавливается запрет на передвижение жителей на личном транспорте, а общественный транспорт работать не будет. В будние дни устанавливается ряд ограничений.

Согласно постановлению главного санврача региона, будут определены «границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов».

Устанавливаются ограничения на функционирование автотранспорта. С 22:00 до 5:00 движение будет запрещено, за исключением транспорта, задействованного в жизнеобеспечении области, города, района, приостанавливаются междугородние автобусные перевозки между ВКО с другими регионами РК, а также районами и городами области; ограничивается движение личного транспорта физических лиц в городах Усть-Каменогорск и Семей по принципу «чётного, нечётного числа последней цифры номера». А передвижение общественного и личного транспорта в субботу и воскресенье, а также праздничные дни запрещается.

Кроме того, передвижение населения по территории городов Усть-Каменогорск и Семей будет только при наличии пропусков тип I (служебные пропуска), тип II (белого и зелёного цвета). Действителен пропуск II типа, выданный ранее.

Также будут закрыты скверы, парки, площади, набережные прогулочные зоны в выходные и праздничные дни, в будни можно их посещать группами не более 3 человек. Аналогичное ограничение действует и на перемещение населения по улицам, за исключением членов одной семьи. Ограничено перемещение лиц старше 65 лет, разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Запрещены все виды массовых мероприятий, а также деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; развлекательных учреждений, всех объектов культуры, религиозных объектов, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; фудкортов, банкетных залов; СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, открытых аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра; крытых рынков, непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м будут работать только на доставку.

В будние дни с 10:00 до 17:00 будут работать непродовольственные магазины площадью менее 500 кв.м, точки оптово-розничной и розничной реализации строительных материалов, салоны по продаже и ремонту компьютерной, бытовой техники, оборудования, организации, оказывающие услуги прачечных, химчисток, бизнес-центры (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменные пункты, ломбарды, букмекерские конторы. В выходные и праздничные дни все эти объекты работать не будут.

Государственные органы (организации, предприятия), органы квазигосударственного сектора, национальные кампании, иных организации, а также субъекты предпринимательства будут работать с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

Также разрешено работать медцентрам и стоматологиям по записи, аптекам, продовольственным магазинам (минимаркетам, супермаркетам, гипермаркетам), рынкам вне зданий, объектам общественного питания на открытом воздухе и на доставку, строительным, промышленным предприятиям с непрерывным производственным циклом, стойкам на открытом воздухе, не будут останавливаться сельскохозяйственные работы, деятельность объектов рыбного хозяйства, животноводства, сферы оказания услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей), а также объектов по реализации автозапчастей и сельскохозяйственной техники.

ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию в будние дни с 9:00 часов до 15:00 часов, Call-центры – с 9:00 до 17:00, в выходные и праздничные дни устанавливается запрет. Отделения «Казпочты» будут работать в будние дни с 8:00 до 14:00 часов, для услуг, которые не оказываются онлайн, банки – с 9:00 до 17:00.