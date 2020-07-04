Всемирный банк направит $500 млн на развитие казахстанского животноводства

Совет директоров Всемирного банка в Вашингтоне принял решение о финансировании проекта «Устойчивое развитие животноводства», разработанного для Казахстана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК. Как ожидается, подписание соответствующего соглашения о займе состоится осенью.

«По условиям проекта, на комплексное развитие животноводства республике будут выданы 500 млн долларов США. Разработанный банком план должен быть реализован в течение 5 лет – с 2021-го по 2025-й год. За этот период Казахстан обязан развить и нарастить экспорто-ориентированный сектор животноводства мясного направления без роста негативного воздействия на окружающую среду», - проинформировали в МСХ.

При реализации проекта будет применен новый для Казахстана финансовый инструмент – заем по программе, ориентированной на результат (ПОР). Как пояснили в министерстве, этот механизм предусматривает условия, когда средства выплачиваются заемщику только по мере достижения согласованных результатов.

В качестве ключевых результатов проекта заявлены совершенствование ветеринарных услуг и учета животных, продвижение модели, в центре которой находится фермер, эффективная агроэкологическая политика для мясной индустрии. Также для устойчивого роста экспорта и конкурентоспособности будет разработана система прослеживаемости, продолжится модернизация ветслужбы, будет создана система масштабирования знаний, которая позволит обучать фермеров, занятых в мясном животноводстве. А для создания рабочих мест и повышения доходов жителей села планируется поддержка создания более 20 тыс.семейных фермерских хозяйств, которые будут работать в кооперации с откормочными площадками.