В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 45,7 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане выявлены 1 644 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 572 человека с симптомами болезни и 1 072 бессимптомных носителя вируса, сообщает Минздрав. Всего в стране подтверждено 45 719 случаев.

Лидером прироста новых случаев за минувшие сутки стала Атырауская область – 377. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 152 новых случая, в Алматинской области – 117 новых случаев, в Алматы – 114, в Мангистауской области – 114, в Западно-Казахстанской области – 110, в Шымкенте – 101, в Жамбылской области – 82, в Карагандинской области – 76, в столице – 71, в Туркестанской области – 71, в Павлодарской области – 68, в Костанайской области – 52, в Акмолинской области – 42, в Актюбинской области – 41, в Кызылординской области – 37, в Северо-Казахстанской области – 19.

Выздоровели в стране еще 499 человек, общее число выздоровевших достигло 15 276.

О летальных случаях Минздрав решил сообщить раз в неделю. Но на брифинге в пятницу вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане от коронавируса скончались в больницах 200 человек. До этого глава Минздрава Алексей Цой сообщал еще о смерти 101 пациента с коронавирусом, которые умерли от других заболеваний.



