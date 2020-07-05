Медцентру «Сункар» грозят судом за то, что он делает тесты на COVID-19

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг проводит тестирование на коронавирусную инфекцию и одновременно грозит судом медцентру, который с начала июня делает тесты по более доступной цене. В «Сункаре» говорят, что это конфликт интересов.

Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Ауэзовского района прислало в группу компаний «Сункар» письмо, в котором говорится: «Выданные ТОО «Сункар» положительные результаты на обследованных лиц по «коронавирусной инфекции» являются недействительными, т.к отсутствует разрешение режимной комиссии по работе с микроорганизмами 2 группы патогенов. В связи с изложенным, Вам необходимо прекратить работу по обследованию лиц на COVID-19 в досудебном порядке».

Пока что в «Сункаре» продолжают делать тесты на коронавирусную инфекцию.

«Мы не перестали делать тесты, несмотря на это письмо от комитета контроля качества. Мы считаем это требование незаконным, — говорит Айзада Керимкулова, менеджер группы компаний «Сункар». — Комитет контроля качества требует от нас разрешение, которое они выдают сами же. И на этой неделе они же сами (Национальный центр экспертизы комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения – прим. V) запускают платное тестирование по цене 11 500 тенге. У нас же цена 8500. Мы рассматриваем это просто как административное препятствие, это конфликт интересов. Что касается выдачи разрешения: получается, что эксперты комитета должны оценивать лабораторию-конкурента, который к тому же делает тест по цене ниже, чем в комитете. Мы даже по человеческим причинам не можем остановить тестирование. Очень многим людям нужны эти тесты, чтобы хотя бы выйти на работу и начать зарабатывать деньги, кто-то думает, что он болен и ему нужна помощь. К тому же неправильно, когда тест делает только одна лаборатория, ведь нужна перепроверка. В случае, если на нас подадут в суд, мы будем отбиваться всеми возможными путями».

Все это происходит на фоне того, что в городе практически невозможно сдать тесты на коронавирусную инфекцию. Министерство здравоохранения так и не смогло решить проблемы с доступностью тестирования, которые начались несколько недель назад.

В «Сункаре» с апреля начали тестирование на коронавирус своих сотрудников. В начале июня компания получила большую партию тестов из России и стала массово тестировать население. В день там делают 120-150 тестов.